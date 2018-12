Kerber faz ótima estreia na Hopman Cup com vitória sobre Muguruza

Angelique Kerber, número dois do mundo e dona de três títulos de Grand Slam, estreou na temporada 2019 na quadra da Hopman Cup com vitória. A alemã venceu a #18 Garbiñe Muguruza pelas parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 2h03, em um ótimo duelo de duas ex-número 1.

No set inicial, Kerber mostrou-se em total domínio da parcial. A alemã ofuscou por completo a adversária espanhola e, com construção de pontos eficientes e ótimas viradas de bolas, fechou a parcial por 6/2, em 41 minutos.

O principal fator na conquista da parcial foram as winners da alemã: 15 no total, contra 13 erros não-forçados. Muguruza, com um jogo desestabilizado e com pouco ritmo, fechou com seis winners e incríveis 14 erros. No quesito serviço, Kerber fechou com dois aces e três duplas faltas; a espanhola teve um de cada.

Se no set de abertura Muguruza parecia fora do jogo, no segundo a espanhola mostrou que tem garra. Passou a fazer uma melhor construção de pontos e, apesar dos erros ingênuos, foi capaz de neutralizar o ótimo jogo da alemã, fechando então a parcial em 6/3, em 40 minutos jogados.

No segundo set, Muguruza diminuiu o número de erros (fechou com 10) e aumentou o número de winners para oito. Kerber, mais agressiva por conta da mudança de postura da aversária, ficou com seis winners e 16 erros. No serviço, Muguruza fez dois aces e cometeu uma dupla falta; Kerber fez um de cada.

No terceiro e decisivo set, Muguruza voltou a jogar como no set de abertura e, cometendo erros em momentos decisivos, praticamente entregou a parcial nas mãos da alemã. Kerber precisou de 42 minutos para tomar a parcial para si e assim finalizar a partida entre dois grandes nomes do tênis feminino atual.

Com a vitória de Kerber, a Alemanha soma o primeiro ponto para a Alemanha na Hopman Cup de 2019. Alexander Zverev e David Ferrer se enfrentam para decidir quem leva o segundo ponto do dia e, logo depois, o jogo de duplas mistas.

Em simples, Kerber enfrenta a seguir a francesa Alizé Cornet, que perdeu para Ashleigh Barty em sua partida de estréia na exibição. A australiana será a próxima adversária de Muguruza.