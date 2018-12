Zverev vence jogo disputadíssimo contra Ferrer e sela vitória da Alemanha contra Espanha

Na madrugada deste domingo (30), Alemanha e Espanha se enfrentaram pela fase de grupos da Hopman Cup. Após a vitória de Angelique Kerber sofre Garbiñe Muguruza, foi a vez de #4 Alexander Zverev e #126 David Ferrer medirem forças em Perth. Em um jogo com 2h30 de duração, o alemão levou a melhor por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 7/6(0). Com o resultado, a Alemanha conquistou seu segundo ponto e selou a vitória no confronto.

Jogando sua última temporada como tenista profissional, Ferrer não aliviou para o top 5. Com ambos mantendo-se sólidos do fundo, a partida apresentava muitas trocas de bola. Depois de desperdiçar duplo break point no terceiro game, Zverev correu atrás e obteve a quebra no quinto. Controlando a vantagem no placar, fechou em 6/4 com um ótimo saque.

Embalado com a vitória na parcial anterior, o alemão conquistou outra quebra de serviço logo no primeiro game. Porém, após um erro bobo do adversário, Ferrer reagiu e devolveu o break no game seguinte. A partir daí, o jogo seguiu parelho e ambos os tenistas foram confirmando seus saques. Foi então que, no décimo game, o espanhol conseguiu bolas fantásticas, quebrou Zverev novamente e fechou o set em 6/4, empatando o duelo.

Assim como as outras duas, a terceira parcial foi equilibradíssima. Com os tenistas apresentando um grande nível de tênis, houve apenas uma chance de quebra, salva por Ferrer. Depois de 12 games, a decisão foi para o tie-break. Entretanto, diferentemente de todo o set, o game desempate foi um passeio do alemão. Contando com erros do espanhol e distribuindo winners, Zverev não perdeu um ponto sequer e triunfou por 7/6(0).