Genie Bouchard estreia em Auckland com vitória tranquila contra Brengle

A canadense #87 Eugenie Bouchard estreou na temporada 2019 com vitória por duplo 6/3 diante da americana #88 Madison Brengle. Na madrugada desta segunda-feira (31), Genie precisou de 1h11 para avançar à segunda rodada do WTA de Auckland, na Nova Zelândia.

No primeiro set, a canadense aproveitou bem seu segundo serviço, onde conquistou 70% dos pontos e da boa defesa, e conseguiu salvar duas das três vezes que teve o serviço ameaçado. No ataque, foi consistente, conseguindo quebrar a adversária duas das quatro vezes em que teve oportunidade. Assim, obteve a vitória no set em 34 minutos, por 6/3.

No segundo set, destaque para os 71% de pontos ganhos no primeiro serviço de Genie Bouchard. A canadense impôs um ritmo forte e Brengle, mesmo tendo bom aproveitamento também em seu primeiro serviço, só venceu 2/15 pontos com o segundo saque, e não conseguiu segurar o ímpeto da adversária.

Apesar de a americana conseguiu quebrar o serviço de Bouchard por duas vezes, não conseguiu segurar a vantagem e também foi quebrada duas vezes. No fim, vitória da canadense por 6/3, repetindo o que havia feito no primeiro set, e vitória na estreia do torneio.

Na próxima rodada do ASB Classic, Genie Bouchard enfrenta a vencedora do confronto entre a belga #49 Alison Van Uytvanck e a holandesa #174 Bibiana Schoofs, provinda do quali que, inclusive, eliminou a brasileira Bia Haddad Maia, em confronto que ocorre nesta segunda-feira (31), às 23h de Brasília.