No primeiro grande duelo da temporada 2019, Bertens bate Mertens em Brisbane

Bye 2018, goedenmorgen 2019. Variando potência e spin na hora de trocar bolas, a agressiva holandesa #9 Kiki Bertens fez um confronto de muitas trocas de bola anulando a belga #12 Elise Mertens por parciais de 6/2, 6(6)/7 e 6/4 em duas horas e meia de partida na estreia do WTA Premier de Brisbane. Bertens mostrou muita variação e qualidade para superar uma dificílima primeira rodada na Quadra Central semi-coberta do complexo da cidade de Brisbane, em Queensland, no nordeste australiano.

Semifinalista de Roland Garros em 2016, Bertens mostrou toda a sua agressividade e vencendo Mertens de forma categórica no primeiro set, logo engatando uma liderança de 4/2 no primeiro set não deixando a belga se recuperar e respirar na partida. Quebrando o sexto e o oitavo games de serviço da belga, a holandesa fez 6/2 no placar de forma rápida contra a semifinalista do Australian Open de 2018, impedindo qualquer empolgação de sua oponente.

Mertens parecia desnorteada com o maior poderio ofensivo da Bertens e isso refletia nos seus golpes após uma longa série de erros por falta de foco na primeira parcial e parecia não conseguir sair do problema no jogo. Na base do talento e da paciência, a belga melhorou na segunda parcial e não se deixou abater pela potência das bolas de uma mais experiente Bertens. A belga se aproveitou da maior irregularidade da rival e fez 7/6, com parcial de 8-6, não deixando assim escapar o empate, fechando o segundo set em uma hora e dez de confronto.

Recuperada do susto, Bertens voltou a mostrar toda a sua agressividade e foi minando de forma psicológica Mertens, virando o set decisivo por 5/4 não deixando a rival se recuperar e respirar na partida. Quebrando o nono game de serviço da belga, a holandesaa fez 6/4 no placar de forma firme , impedindo qualquer reviravolta de sua adversária.

Bertens terá pela frente na segunda rodada do Brisbane International contra a #34 Donna Vekic, que passou fácil na estreia pela #48 Magdalena Rybarikova, parciais de 6/1 e 6/2.