Dimitrov vence Nishioka e estreia com pé direito no ATP 250 de Brisbane

Um dos primeiros torneios da temporada de 2019, o ATP 250 de Brisbane teve alguns dos principais cabeças de chave estreando na madrugada desta segunda (31). O búlgaro #19 Grigor Dimitrov deu o pontapé inicial enfrentando o japonês #75 Yoshihito Nishioka e, em uma partida relativamente fácil, triunfou em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h21 de duelo.

Alternando winners e erros, Dimitrov enfrentou dois break points logo no segundo game. Superada a oscilação, o búlgaro obteve a quebra de saque logo no game seguinte e abriu 4/1. A partir daí, apenas controlou a vantagem para fechar o set inicial em 6/3.

Assim como na parcial anterior, os primeiros games foram disputados e Dimitrov teve de salvar um break point. Foi então que, no quinto game, o búlgaro quebrou o serviço do japonês com uma bola espetacular. Dois games depois, contando com uma sequência de erros do adversário, Dimitrov conquistou outro break e abriu 5/2.

Sacando para o jogo, Grigor cometeu uma dupla falta, perdeu uma das quebras, e viu Nishioka diminuir o placar para 5/4. Novamente servindo para a vitória, o tenista da Bulgária não deu chances e, no terceiro match point, fechou em 6/4.

O campeão do Brisbane International em 2017 medirá forças na próxima rodada com o australiano #38 John Millman, que derrotou o norte-americano #61 Tennys Sandgren por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (8-6), 6/7 (6-8) e 6/0. Vale lembrar que os tenistas se enfrentaram na mesma fase na edição do ano passado. Naquela ocasião, Dimitrov venceu no terceiro set.