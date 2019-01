Com direito a 'pneu', Tomljanovic vira para cima de Siniakova na estreia em Brisbane

A quadra 2 do Brisbane International vivenciou um incrível comeback da australiana #46 Ajla Tomljanovic em cima da tcheca #31 Katerina Siniakova. A dona da casa venceu pelar parciais de 1/6, 6/3 e 6/0 em 1h33. Com a vitória o confronto direto entre ambas fica em 1 a 1.

Siniakova começou a partida da forma perfeita: fazendo ótimas devoluções, caprichando no serviço, devolvendo absolutamente todas as bolas e sabendo tirar proveito dos (muitos) erros da adversária. Tomjanovic iniciou tão fora de ritmo, que chegou a cometer três dupla faltas já no segundo game da partida. Em 21 minutos, a parcial estava ganha e Siniakova com a vantagem: 6/1.

Na segunda parcial, Siniakova se perdeu. Em algum momento entre 2/3 15-30 a tcheca reclamou de uma chamada tardia do árbitro de cadeira e a partir disso passou a jogar o seu pior tênis. Com a virada, as tcheca, que nunca fez questão de esconder as emoções em quadra, passou a demonstrar que estava irritada com seu próprio jogo quebrando raquetes - o que rendeu o comentário do comentarista: "E aí está a quebra de raquete. Todos já sabiam que isso ia acontecer".

Em um piscar de olhos Tomljanovic tomou as rédeas da parcial e em 42 minutos venceu por 6/3, fazendo com que a partida fosse para o set decisivo.

Na terceira parcial, Siniakova desapareceu por completo. Ajla precisou de 27 minutos para fazer um 'pneu' em cima da tcheca, saindo assim com o pé direito na temporada de 2019.

Ao todo foram disputados 137 pontos e Tomljanovic venceu 75 deles. A australiana fez quatro aces e também quatro dupla faltas na partida; Siniakova fechou com cinco aces e seis dupla faltas.

Fora do torneio em singulares, Siniakova permanece em Brisbane para jogar em dupla, onde é número 1 do mundo, com a compatriota Barbora Krejcikova.

Ajla Tomljanovic espera no segundo round do WTA Premier de Brisbane a vencedora do encontro entre a #37 Johanna Konta, que surpreendeu na estreia a #6 Sloane Stephens.