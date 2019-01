Em duelo épico, Venus leva a melhor em cima de Azarenka e avança em Auckland

Quem viu o público do ASB Classic na madrugada desta terça feira (1º) não pensou que a partida a ser exibida era apenas de primeiro round. A quadra central do torneio neozelandês contou com a presença de maciça do público na arquibancada. Com o público, a #38 Venus Williams desbancou a mamãe bielorrussa #51 Victoria Azarenka pelas parciais de 6/3, 1/6 e 6/3 em 2h13 de jogo. O confronto direto entre as ex-número um do mundo agora se encontra em 5 a 2, com Williams na liderança.

Diferente do que o resultado talvez possa sugerir, a partida entre as campeões de Grand Slam foi acirrada. Venus precisou colocar toda a sua experiência em quadra para neutralizar o jogo agressivo da bielorrussa. Com um ótimo serviço e igualmente boa devolução, Williams manteve seu jogo e esperou que a necessidade de controle de Azarenka pesasse e fizesse com que os erros começassem a aparecer. Em 48 minutos, a estadunidense tomou a parcial para si por 6/3 e deu o primeiro passo na direção do segundo round do torneio.

No segundo set, foi vez da bielorrussa reagir. A bielorrussa ajustou o serviço, passou a errar menos e, meio a um ponto espetacular e outro extraordinário, conseguiu tomar a parcial para si por 6/1, em 37 minutos. Vika disparou seis aces na parcial contra apenas um de Venus. Ninguém cometeu dupla falta.

Na terceira e última parcial, Azarenka voltou a cometer muitos erros e, apesar de liderar por um tempo, perdeu a vantagem e logo viu o jogo virar. Quando Williams serviu para a partida, Vika cometeu três erros não forçados seguidos e uma devolução exageradamente forçada na rede.

Novamente em 48 minutos, Venus tomou a parcial por 6/3. Azarenka fez um único ace na parcial e cometeu sete (!) dupla faltas. Williams zerou em ambos os quesitos. Ao todo foram 179 pontos jogados, a estadunidense venceu menos que a rival: 89 a 90.

No segundo round do WTA de Auckland, Venus enfrenta a compatriota #173 Lauren Davis, que venceu a espanhola #83 Lara Arruabarrena em sets diretos.