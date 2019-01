Suíça vence EUA no aguardado confronto entre Federer e Serena na Hopman Cup

Em uma noite memorável de Roger Federer e Serena Wiliams, a Suíça garantiu a vitória no confronto da Hopman Cup. Federer e a jovem Belinda Bencic, atuais campeões fecharam o confronto após vencer a dupla dos americanos, Serena e Frances Tiafoe. Muito seguros na partida, a parceria campeã do ano passado, precisou de 49 minutos para fechar o confronto em 4/2 e 4/3(3), nesta terça-feira (1º).

Os suíços converteram seis aces, contra três da dupla do Time Estados Unidos, que cometeu três duplas faltas, contra quatro de Federer e Bencic. Os suíços dispararam 34 winners, contra 23 de Tiafoe e Williams.

O confronto de duplas mistas foi decisivo, já que Federer havia batido Tiafoe em sets diretos, enquanto Williams virou para cima de Bencic nas partidas de simples.

O primeiro set começou muito divertido e disputado das duplas.

Federer sacou muito firme para confirmar seus games, e Bencic

sustentou no fundo de quadra contra Serena. A parceria suíça impediu qualquer possibilidade de virada dos americanos no saque de Bencic, e confirmou o set por 4/2 coroando uma atuação inspirada dos atuais campeões da Hopman Cup.

Na segunda etapa, a dupla do Time Estados Unidos se recompôs,

cometeu menos erros na rede e acabou evitando quebras em três

oportunidades. Com muita emoção, a disputa no saque de Bencic

foi intensa e Roger teve uma atuação surreal dominando as ações

com seus voleios precisos até confirmar e vencer o confronto por

4/3, com parcial de 5-3 no tie break.