Konta desbanca Stephens e vai à segunda rodada em Brisbane

A ex-top cinco e atual #37 Johanna Konta começou sua temporada 2019 com uma ótima vitória. A britânica bateu a #6 Sloane Stephens por dois sets a zero na primeira rodada do WTA Premier de Brisbane. Konta fechou o jogo com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h54. Este foi o primeiro encontro entre as tenistas no circuito.

Essa foi a 15ª vitória de Konta contra uma tenista dentro do top 10, a primeira desde Wimbledon 2017, quando venceu a então #2 Simona Halep. Stephens continua com um retrospecto ruim na Austrália, onde não vence desde 2015, em Hobart.

Os primeiros quatro games da partida foram muito equilibrado, durante quase meia hora e os três primeiros foram com confirmações de saque, e com quatro break points desperdiçados por Stephens. No quarto porém, Konta aproveitou o terceiro de seus bps e abriu 3/1. Após desperdiçar seu primeiro set point no oitavo game, a britânica chegou a perder seis pontos consecutivos, inclusive com uma quebra de saque, mas conseguiu fazer o mesmo no serviço na rival no 10º game, e fechou em 6/4, em 1h01.

Stephens começou melhor a segunda parcial, quebrando no terceiro game para fazer 2/1, mas, daí para frente só conseguiu confirmar seu saque uma vez, e perdeu cinco dos últimos seis games da partida. Konta não enfrentou nenhum break point nas sua últimas três passagens no saque e fechou em 6/3, em 53 minutos.

Na segunda rodada do Brisbane International, Konta enfrentará a #46 Ajla Tomljanovic, que venceu em três sets a #31 Katerina Siniakova. A britânica venceu o único confronto entre as tenistas.