Voltando ao seu melhor nível, Wawrinka bate Khachanov e vai às oitavas em Doha

Na tarde do primeiro dia do ano, o suíço #66 Stan Wawrinka teve mais uma vitória na sua longa carreira em torneios de nível ATP ao derrotar o russo #11 Karen Khachanov, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(7) e 6/4, na primeira rodada do ATP 250 de Doha. Os dois disputaram juntos o torneio de duplas, caindo na estreia para Goffin/Herbert.

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para Wawrinka, o diferencial sendo o seu desempenho no tie break da primeira parcial, quando o veterano c. Sob os olhares de Magnus Norman, o ex-top três jogou mais focado usando seu ritmo intenso e sua agressividade costumeiras sendo mais consistente no seu saque nos momentos decisivos vencendo por 7/6, com parcial de 9-7, em 1h05.

Mais tranquilo e com muitos erros bobos de seu oponente, o suíço seguiu mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante de Khachanov. A maior consistência e o maior talento também pesaram para que Wawrinka jogasse de forma mais variada, fechando o segundo set por 6/4 em 42 minutos de set, encerrando a batalha.

Nas oitavas do Qatar ExxonMobil Open, Wawrinka enfrenta o #43 Nicolas Jarry ​​​​​​​,que venceu o holandês Robin Haase por duros dois sets a um, em 2h40.