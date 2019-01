Serena sai atrás, mas vira para cima de Bencic pela Hopman Cup

A Hopman Cup tem sido o bilhete na loteria dos fãs australianos. Com ótimas partidas entre grandes estrelas, o público aparece em todas as ocasiões para comemorar e torcer com os jogares. Na manhã desta terça-feira (1º), um duelo em especial: Belinda Bencic, suíça que defende o título e Serena Williams, americana multicampeã se encontraram. Williams levou a melhor na virada por 4/6, 6/4 e 6/3 em 1h42 de jogo, dando aos Estados Unidos o primeiro ponto do dia. Os suíços acabaram levando a melhor com as vitórias de Federer sobre Tiafoe e, mais tarde, nas duplas mistas.

Serena Williams e Belinda Bencic tem um bom histórico de partidas - foi a suíça quem tirou a americana de uma maratona de vitórias seguidas, ainda em 2015. Serena, no auge de sua carreira e Bencic, iniciando a sua, são personalidades queridas entre os fãs do esporte.

Apesar de sair na frente na primeira parcial, Serena viu a determinação da adversária bater para conquistar duas quebras de serviço seguida. Com direito a dois set points, Bencic fechou a parcial a seu favor em 31 minutos. Venceu 30 dos 51 pontos disputados.

Na segunda parcial, um jogo equilibrado. O primeiro e único break point aconteceu no último game, quando Bencic servia para manter-se no set. Em 33 minutos, Serena pegou a parcial e mandou a partida para o set decisivo.

Na terceira e última parcial, Serena quebrou já no segundo game jogado e chegou a salvar dois break points no sétimo game para manter-se com vantagem. No nono game, a americana enfim finalizou a partida em um dos seus dois match points. 6/3 em 38 minutos.

Ao todo Serena disparou 12 aces e cometeu sete dupla faltas; Bencic fez seis aces e três dupla faltas. Americana marcou 45 winners e cometeu 40 erros não-forçados, para 17 winners e 19 erros da suíça.

Serena tem como próximo desafio a britânica Kate Boulter. Ambas se enfrentam na próxima quinta-feira (3). No mesmo dia, Tiafoe pega o representante da Grã-Bretanha, Cameron Norrie.

Belinda Bencic e Roger Federer têm marcado na agenda o encontro com a Grécia de Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. Partida entre as nações acontece na próxima quinta-feira (3).