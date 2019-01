Voltando às quadras depois de três meses, Murray passa por Duckworth em Brisbane

Sem atuar desde Shenzhen, em setembro do ano passado, o britânico #240 Andy Murray voltou às quadras com vitória. Em sua estreia no ATP 250 de Brisbane, o ex- número um do mundo bateu o wildcard australiano #234 James Duckworth por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h28 de partida.

Com os tenistas tendo um um estilo de tênis parecido, o jogo teve muitas trocas de bola. Depois de cinco games sem quebras, Murray contou com um erro do adversário e conseguiu o break. Porém, logo no game seguinte, Duckworth pressionou e devolveu a quebra.

Sacando em 3/4, o australiano chegou a ter duplo game point, mas viu o britânico virar o placar, obter nova quebra e fazer 5/3. Dessa vez, Murray não desperdiçou a chance. Confirmou seu game de serviço sem perder nenhum ponto e fechou o set em 6/3.

Duckworth não se abalou com a derrota na parcial anterior e manteve a partida disputada. Foram quatro break points salvos pelo ex-líder do ranking durante o segundo set até conseguir, no nono game, a quebra decisiva. Sacando com a vantagem no marcador, Murray fechou em 6/4 e decretou o triunfo sobre o tenista da casa.

Na próxima rodada, o bicampeão do Brisbane International (2012 e 2013) enfrentará o russo #16 Daniil Medvedev, cabeça de chave número quatro do torneio. Esse será o primeiro encontro entre os jogadores.