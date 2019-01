Djokovic derrota Dzumhur em apenas 55 minutos e estreia de forma arrasadora em Doha

Após encerrar o ano passado em alta e na primeira posição do ranking, o sérvio #1 Novak Djokovic segue com tudo no começo de 2019. Campeão do Mubadala World Tennis na semana passada, Nole arrasou o bósnio #47 Damir Dzumhur em sua estreia no ATP 250 de Doha, no Catar. A vitória foi em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 55 minutos de partida.

Disputando seu primeiro jogo pela nova temporada, Djokovic dominou desde o início. Quebrando o saque do bósnio logo no segundo game, o sérvio abriu 3/0 rapidamente. Sem ser incomodado, obteve novo break no sexto game e fez 5/1. Servindo para o set, fechou em 6/1 com um winner de forehand.

Na segunda parcial, Djokovic chegou a ter quatro chances de quebra no game inicial, mas viu Dzumhur se salvar e largar na frente. Porém, o sérvio confirmou seu saque e conquistou dois breaks em sequência. Com isso, abriu 5/1 e encaminhou a vitória. Controlando a larga vantagem no placar, Nole não deu chances de reação e selou o triunfo por 6/2.

Na segunda rodada do Qatar ExxonMobil Open, o cabeça de chave número #1 e bicampeão do torneio (2016 e 2017) terá pela frente o húngaro #36 Marton Fucsovics, que despachou o romeno #60 Marius Copil também por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Os tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito. O duelo foi no ano passado, pela primeira rodada do US Open. Naquela ocasião, Djokovic venceu por 3 sets a 1.