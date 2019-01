Jovem Xinyu Wang se lesiona após vencer primeiro set e Sharapova avança em Shenzhen

A partida de oitavas de final do Shenzhen Open contou com um triste enredo. A dona da casa, #309 Xinyu Wang, 17 anos, retirou-se da partida contra a russa ex número um do mundo, atual #21 Maria Sharapova devido a uma dor na perna esquerda. A chinesa venceu a primeira parcial por 7/6(4) e chegou a ter vantagem também na segundo parcial, até o momento em que lesionou. Sharapova vencia o segundo set por 5/2 quando a chinesa anunciou a retirada.

Apesar de jogar contra uma das donas da casa, era Sharapova quem recebia gritos a cada ponto realizado. A russa entrou em quadra como favorita, jogando com uma adversária bem menos experiente. Wang não se intimidou e, pelo contrário, jogou de forma profissional e determinada. A jovem chinesa quebrou o serviço de Maria no terceiro game da parcial e apenas quando foi servir para sair na frente do marcador, viu-se quebrada. Parcial foi para o tie-break, onde Sharapova abusou dos erros. Em 1h15, Xinyu venceu por 7/6, com 7-4 no game desempate.

Sharapova fez 12 winners e cometeu 26 erros não-forçados na parcial; Xinyu ficou em 10 e 20 respectivamente. A russa fez três aces e marcou duas dupla faltas; Wang fez um ace e cometeu sete dupla faltas.

Na segunda parcial a jovem chinesa voltou a sair na frente. Quebrou Sharapova já no primeiro game da parcial e a russa só foi capaz de reaver a quebra no quarto game do set. No sexto game, Wang sentiu a perna e passou a sentir cãibras. A jovem havia saído do tempo médico há pouco tempo e viu que não podia colocar peso na perna, tendo então que retirar-se na partida.

Sharapova, que não costuma interagir com as colegas de circuito, foi até a jovem adversária e lhe ofereceu palavras de conforto."Se continuar jogando dessa forma, você será número 1, eu prometo", disse a russa.

Enquanto saia da quadra, Wang Xinyu recebia aplausos de todos, inclusive da própria adversária.

Sharapova avança então para as quartas de final do WTA de Shenzhen e disputa uma vaga nas semis com a #13 Aryna Sabalenka, que venceu a #73 Ekaterina Alexandrova com duplo 6/3.