Kontaveit bate Kvitova em partida apertada e está nas quartas em Brisbane

A #21 Anett Kontaveit avançou às quartas de final do WTA Premier de Brisbane com uma bela vitória sobre a #7 Petra Kvitova na madrugada desta quarta-feira (2). A estoniana fechou a partida em 1h40, com parciais de 7/5 e 7/6(1). Este foi o quinto confronto entre as tenistas nos últimos 16 meses, e a segunda vitória de Kontaveit.

Com ótimo aproveitamento de primeiro serviço - 81% a 78% para Kontaveit, as tenistas foram muito seguras no saque durante o primeiro set. Foram 10 games seguidos sem nenhum break point, até Kvitova abrir uma brecha e ver a rival aproveitar. A estoniana quebrou no 11º game e fechou a parcial na sequência: 7/5, em 45 minutos.

Após um primeiro set muito seguro, o segundo foi de mais emoções. Foram nove break points no total, e Kvitova aproveitou-os melhor, abrindo uma vantagem de 5/2, que parecia confortável. Kontaveit, porém, voltou a disputa vencendo três games consecutivos, e forçando um tie-break na sequência. A tcheca caiu muito de nível no game desempate, não vencendo nenhum ponto no seu saque, e sendo facilmente batida: 7-1, em 55 minutos.

Kontaveit enfrenta nas quartas de final do Brisbane International a #27 Lesia Tsurenko, que bateu na segunda rodada a wildcard #289 Kimberly Birrell. O confronto direto está empatado em 1-1.