Zverev supera Pouille e assegura vitória da Alemanha na Hopman Cup

No duelo entre um atual e um ex-top 10, o #4 Alexander Zverev bateu o #32 Lucas Pouille e garantiu a vitória da Alemanha no confronto contra a França na Hopman Cup. O alemão venceu em 2h04, vencendo o primeiro jogo entre os tenistas com parciais de 6/3, 6(8)/7 e 6/2.

Zverev enfrentou seus único break points na primeira parcial logo no seu primeiro saque, mas conseguiu resistir. Daí para frente, nenhum bp foi oportunizado até o oitavo game, quando Pouille deixou o nível cair por um momento, e foi quebrado. Vencendo 12 dos últimos 14 pontos da parcial, o alemão fechou em 6/3, após meia hora.

Os tenistas tiveram muita consistência no saque também na segunda parcial. O único break point - que também seria set point - veio quando Zverev sacava em 4/5, mas foi salvo, e o set se encaminhou para o tie-break. O alemão chegou a ter um match point em 6-7, mas sofreu a mini quebra. Pouille conseguiu se manter no jogo, e fechou a parcial em seu sexto set point: 10-8 no game desempate, em 1h01 de set. O francês teve incríveis nove aces, 85% de pontos vencidos no primeiro set e nenhuma dupla falta.

A consistência dos tenistas no saque evaporou na parcial final. Foram 10 break points no total, e o aproveitamento de primeiro serviço de Pouille, que havia sido altíssimo no set anterior, foi decisivo, caindo de 83% para 50%. Quebrado três vezes, o francês viu Zverev fechar a partida com 6/2, em 41 minutos.

Angelique Kerber já havia batido Alizé Cornet na partida de simples feminino, antes dos homens entrarem em quadra, e os alemães ainda fecharam o confronto com uma vitória nas duplas mistas com parciais de 4/3(4) e 4/3(3). Com o resultado, a França já está eliminada no Grupo A da competição. As duas equipes voltam a quadra na sexta-feira (4). A Alemanha enfrenta a Austrália, enquanto os franceses encaram a Espanha.