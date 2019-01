Bouchard vira contra Schoofs e está nas quartas em Auckland

A canadense #87 Eugenie Bouchard teve problemas, mas venceu a qualifying holandesa #174 Bibiane Schoofs por 2 sets a 1, de virada. Com parciais de 6(5)/7, 6/4 e 6/4 em 2h39, Bouchard garantiu vaga às semifinais do WTA de Auckland, na Nova Zelândia.

O primeiro set foi marcado pela troca de quebras de serviços entre ambas as jogadoras. Foram seis ao total, três para cada uma. Bouchard ainda obteve um bom aproveitamento nas defesas de quebra, quando salvou quatro das sete vezes em que esteve ameaçada. A canadense ainda teve a oportunidade de sacar para o set no nono game, mas não conseguiu confirmar o serviço. A parcial acabou indo para o tie-break, e Genie cometeu muitos erros. Schoofs chegou a abrir 6-2, mas viu a rival vencer três pontos seguidos, antes de entregar a parcial em uma dupla falta: 7/6, com 7-5 no game desempate.

No segundo set, Schoofs teve um ótimo aproveitamento em seu primeiro serviço - 77% -, mas não conseguiu segurar as quebras de serviço impostas por Bouchard. Enquanto a canadense salvou uma das três vezes em que foi ameaçada, a holandesa perdeu nas três vezes em que a rival teve oportunidade. No fim, o segundo set repetiu o filme do primeiro parcialmente, com a diferença que Genie sacou de novo para o set no nono game, mas desta vez conseguiu confirmar e vencer por 6/4.

No terceiro e último set, Bouchard foi decidida a vencer a partida. Quebrando o serviço de Schoofs por três vezes e abrindo ótima vantagem em 4/1, a canadense remou para a vitória e conseguiu fechar o jogo em 2 sets a 1, após 2h40 de batalha.

Na quartas de final do ASB Classic, Bouchard enfrenta a atual campeã #14 Julia Goerges, que bateu a compatriota #77 Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. O último confronto entre as tenistas foi há poucos meses, nas semifinais de Luxemburgo, e terminou com vitória da alemã, sendo está a única derrota da canadense nas últimas nove partidas que disputou. O confronto direto está empatado em 1-1.