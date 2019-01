Cai a campeã: Sasnovich devolve derrota para Svitolina na reedição da última final de Brisbane

O Brisbane Internacional sofreu na manhã desta quarta-feira (2) a perca de seus dois campeões em titulo. Após a queda de Nick Kyrgios na chave masculina, Elina Svitolina, número quatro do mundo enfrentou a bielorrussa #30 Aliaksandra Sasnovich em um rematch da final de 2018, onde a ucraniana levou a melhor. Dessa vez, Sasnovich venceu pelas parciais de 6/4, 0/6 e 6/3, em 1h48, em partida válida pela segunda rodada.

Já no primeiro game da partida, Svitolina viu que teria problemas. Foram sete (!) break points salvos pela ucraniana, que em um enorme game de abertura conseguiu, por fim, segurar o serviço. Um ótimo esforço, visto que foi quebrada dois games depois. Apenas mais na frente foi que Elina conseguiu se encontrar, quebrando o serviço de Sasnovich e normalizando o placar.

Apesar de entrar em ritmo, Sasnovich ainda estava com gás e eventualmente quebrou novamente o serviço da adversária, depois serviu com precisão para fechar a parcial em seu favor: 6/4, em 42 minutos.

E se o primeiro set foi desastroso, o segundo foi um atropelo. Svitolina não seu qualquer chance para que Sasnovich entrasse em jogo e, com três quebras fáceis, tomou a parcial para si com direito a 'pneu' de 27 minutos. Tudo igual no marcador.

Apesar do comeback da segunda parcial, Elina voltou a sair de ritmo no terceiro set e viu-se quebrada por duas vezes. Sem ter qualquer break point a seu favor, a ucraniana não conseguiu se recuperar, e Sasnovich fechou a grande partida com um 6/3.

Svitolina vem de ótima temporada. Após vencer o título mais importante de sua carreira no WTA Finals, a ucraniana deixou claro quais eram os objetivos para a nova temporada: "Ser número um e vencer Slams". O plano não começou como o planejado. Com a queda prematura em Brisbane, a ucraniana vai cair da quarta para a sexta colocação no ranking da WTA.

Svitolina disparou 11 aces e cometeu duas dupla faltas; Sasnovich fez três aces e cometeu sete dupla faltas. A ucraniana, que caiu na estreia da chave de duplas ao lado de Anastasija Sevastova, despede-se de Brisbane e agora foca no WTA de Sydney, último torneio antes do Australian Open.

Sasnovich segue firme no WTA Premier de Brisbane e tem como próxima adversária a ucraniana #34 Donna Vekic, que venceu a #9 Kiki Bertens em excelente partida de três sets. O encontro acontece na próxima quinta-feira (3) e Vekic lidera o confronto direto por 2 a 0.