Austrália vence duelo decisivo de duplas mistas contra Espanha e se mantém viva pela Hopman Cup

O segundo confronto desta quarta-feira (2) na Hopman Cup também se esticou bastante e a definição veio apenas em uma apertada partida de duplas mistas. No fim das contas, os anfitriões australianos levaram a melhor com Ashleigh Barty e Matthew Ebden superando a equipe espanhola de Garbiñe Muguruza e David Ferrer.

Abrindo a série, Muguruza acabou amargando sua segunda derrota em dois jogos de simples que disputou, caindo com parciais de 6/3 e 6/4. A espanhola não conseguiu lidar com o serviço de Barty, que venceu todos os games de saque que disputou, conseguindo uma quebra em cada set para superar a espanhola.

Na sequência, foi a vez de Ferrer fazer valer sua experiência em sua última temporada como profissional. Ele superou Ebden em sets diretos, marcando o placar final de 7/6(1) e 7/5, depois de 1h48 de disputa, garantindo assim a definição para as duplas mistas.

A partida que decidiu quem iria ficar com a vitória foi disputadíssima, definida com três tie breaks. O time da casa prevaleceu após 1h16 de embate, fazendo 4/3(5-3), 3/4(0-5) e 4/3(5-3).

This mixed doubles rubber had it all.



Com o resultado do confronto, os australianos chegam à última rodada do Grupo A na disputa direta com os alemães, ambos tendo vencido espanhóis e franceses. Os dois encontros acontecerão na sexta-feira (4), com a decisão da vaga para a final entre Austrália e Alemanha fechando o dia.