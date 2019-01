Medvedev vence Murray com tranquilidade e está nas quartas de final em Brisbane

Após vitória tranquila em sua estreia no ATP 250 de Brisbane, o #240 Andy Murray caiu na segunda rodada do torneio diante do russo #16 Daniil Medvedev. Este foi o primeiro confronto entre os dois tenistas. Nesta quarta-feira (2) Medvedev fechou a partida em dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/2,

Atual número 240 do ranking, o britânico comentou após a partida que acha que Medvedev sacou extremamente bem e assim não teve muitas oportunidades durante os games de serviço do russo. “Eu cometi muitos erros” acrescentou Murray ao relembrar que perdeu seis games seguidos após o primeiro set ficar empatado em 5 a 5.

Medvedev perdeu apenas quatro pontos de seu primeiro serviço durante a primeira série e disparou oito aces. Murray, por sua vez, conquistou 75% de seus pontos com seu primeiro saque, mas pontuou apenas três vezes com o segundo – alcançando assim a marca de 30%. O ex-número um do ranking teve seu serviço ameaçado em quatro oportunidades e salvou apenas duas. Apesar de ter conseguido devolver uma das quebras, o britânico não segurou seu serviço e assim o russo saiu na frente no placar vencendo o primeiro set por 7/5.

O cabeça de chave número quatro do torneio seguiu firme no segundo set após garantir duas quebras e abrir a vantagem de 4/0 no placar. Apenas administrando seus serviços, a partida foi liquidada em 6/2 em 1h23 de partida.

Na próxima rodada do Brisbane International, Medevedev enfrentará o canadense #18 Milos Raonic em busca de uma vaga na semifinal do torneio australiano. O russo já enfrentou o canadense uma vez em sua carreira na temporada passada. Em partida que durou 1h17, o russo venceu o jogo que ocorreu no ATP 500 de Tóquio em sets diretos. Medvedev perdeu apenas um set durante todo o torneio e se consagrou campeão – e levantou assim o terceiro título de sua carreira.