Osaka vira contra Sevastova e chega às semifinais em Brisbane

Mantendo o grande momento que vem desde o ano passado, a #4 Naomi Osaka bateu a #11 Anastasija Sevastova e assegurou vaga às semifinais do WTA Premier de Brisbane. Na madrugada desta quinta-feira (3), a japonesa saiu atrás, mas virou com direito a um 'pneu' e fechou em 3/6, 6/0 e 6/4, em 1h33. O confronto direto entre as tenistas está empatado em dois a dois.

Osaka teve problemas no saque na primeira parcial. Das cinco passagens em que teve no serviço, enfrentou break points em três, e foi quebrada duas vezes. Do outro lado, Sevastova não chegou a enfrentar nem mesmo um deuce enquanto sacava, e fechou o primeiro set com autoridade: 6/3, em 34 minutos.

O segundo set foi totalmente diferente. Em um atropelamento, Osaka venceu 90% dos pontos com seu primeiro saque, e só dois pontos em seu serviço em toda a parcial. Sevastova, por outro lado, só colocou 40% dos seus primeiros saques na quadra, cometeu três duplas faltas e só venceu 1/6 pontos no primeiro serviço. O resultado não podia ser diferente: em apenas 21 minutos, a japonesa fez 6/0.

Sevastova voltou para o jogo com uma melhora no seu aproveitamento do saque, mas Osaka permaneceu em um nível acima. A quebra logo no terceiro game deu tranquilidade para a japonesa, que manteve um jogo muito limpo no serviço - 73% de primeiro serviço na quadra, e 77% de pontos vencidos nesta situação. No set, a atual campeã do US Open cedeu apenas um break point, mas o salvou e fechou a partida com um ace, seu 11º no total: 6/4, em 38 minutos.

Com a derrota de Wozniacki na segunda rodada em Auckland, Osaka pode alcançar a terceira posição, o que seria sua melhor posição no ranking da WTA, caso vença o título em Brisbane. Dos últimos cinco torneios que disputou, a japonesa alcançou ao menos as semifinais em quatro - a única exceção foi o WTA Finals.

Na próxima rodada do Brisbane International, Osaka vai enfrentar a #27 Lesia Tsurenko, que derrubou nas quartas a #21 Anett Kontaveit com 7/5 e 6/3. A japonesa lidera o confronto direto por dois a zero, o último jogo um atropelamento nas quartas de final durante a campanha do título do último US Open.