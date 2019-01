Nishikori aproveita oportunidades e elimina Dimitrov no ATP 250 de Brisbane

Na reedição da final de 2017, o #9 Kei Nishikori dessa vez levou a melhor e eliminou o #19 Grigor Dimitrov nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane. O jogo nesta manhã de quinta-feira (3) foi equilibrado e terminou com vitória do japonês com duplo 7/5, em 1h42.

Não houve nenhum break point no 10 primeiros games da partida. Os dois tenistas mantiveram seus serviços com eficiência até o 11º game, quando Dimitrov deu brecha para Nishikori. Na terceira chance que teve, o japonês não desperdiçou com um winner de forehand na linha. Confirmando o saque na sequência, o japonês fechou em 48 minutos, com 7/5.

No único break point que cedeu em toda a partida, Nishikori foi quebrado no segundo game da segunda parcial, e viu Dimitrov abrir 3/1. Mantendo o alto nível, o japonês conseguiu devolver a quebra no sétimo game, na quinta oportunidade que teve no set.

Dimitrov teve a chance de se manter no jogo e forçar ao menos o tie break no 11º game, mas, com duas duplas faltas, perdeu o saque novamente. Confiante, Nishikori venceu os últimos seis pontos da partida, confirmando o game final com 40-0 e fechou em 7/5, em 54 minutos.

Nishikori enfrenta o #40 Jérémy Chardy por uma vaga à decisão do Brisbane International. O francês teve jogo duríssimo nas quartas contra o qualifier #188 Yasutaka Uchiyama, fechando com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(4). No confronto direto, o japonês leva vantagem de seis a dois contra seu próximo adversário.