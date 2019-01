Federer vence Tsitsipas no detalhe pela Hopman Cup

Em mais um duelo contra um integrante da nova geração, Roger Federer marcou sua terceira vitória na semana pela Hopman Cup. Número três do mundo, o veterano suíço de 37 anos venceu o grego de 20 anos e #15 Stefanos Tsitsipas em dois tie breaks, com parciais de 7/6(5) e 7/6(4), em 1h35 de partida.

A vitória de Federer sobre Tsitsipas foi suficiente para que a Suíça garantisse presença na final da Hopman Cup. Isso porque a única chance de classificação da Grécia envolvia uma varrida de sua equipe nesta quinta-feira (3). Sakkari bateu Bencic e os gregos venceram as duplas mistas, mas ficaram de fora da decisão.

Em um primeiro set sem quebras ou mesmo break points, tanto Federer quanto Tsitsipas confirmavam seus games de serviço rapidamente e também definiam os pontos em poucas trocas de bola. Quando chegaram ao tie break, o grego só havia perdido quatro pontos no saque e o suíço apenas cinco.

O game desempate começou favorável a Tsitsipas, que conseguiu ser mais agressivo e vencer dois pontos seguidos no saque de Federer para liderar por 4-1. A reação do suíço veio de imediato, com dois ótimos forehands para igualar a disputa. Com o placar empatado por 5-5, o grego fez uma dupla-falta e deu a chance ao suíço de fechar o set com um ace.

Federer seguia sem ter o serviço ameaçado no segundo set e perdeu apenas sete pontos em seus games de saque. O suíço teve três chances de quebra ao longo da parcial, mas Tsitsipas conseguiu ótimos saques em momentos delicados, com o placar empatado por 4/4 ou 5/5.

Em novo tie break, o ex-número um do mundo foi superior desde o início e abriu uma vantagem confortável por 6-3. Federer perdeu o primeiro match point, mas definiu a partida na sequência. As estatísticas da partida também mostram equilíbrio, já que Federer liderou por 28 a 27 em winners e cometeu 20 erros, contra 22 do rival.

Durante a semana, Federer também venceu o britânico de 23 anos e 90º do ranking Cameron Norrie e o norte-americano de 20 anos e 39º colocado Frances Tiafoe. Vencedora do Grupo B da Hopman Cup e atual campeã do torneio, a Suíça espera pelo confronto entre Austrália (Matthew Ebden/Ashleigh Barty) e Alemanha (Alexander Zverev/Angelique Kerber) para a definição dos adversários na decisão.