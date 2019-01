Pliskova derrota Tomljanovic e vai às semis em Brisbane pelo terceiro ano seguido

Campeã em 2017, a #8 Karolina Pliskova está nas semifinais do WTA Premier de Brisbane pelo terceiro ano consecutivo. A tcheca venceu na madrugada desta sexta-feira (4) uma partida 'estranha', segunda avaliação da própria na entrevista pós-jogo, diante da #46 Ajla Tomljanovic. Pliskova venceu uma partida curta, mas de três sets, fechando em 6/1, 1/6 e 6/1, em 1h25.

Pliskova largou abrindo 3/0 com uma quebra no segundo game. A tcheca chegou a enfrentar dois break points no quinto game, mas segurou seu serviço, algo que Tomljanovic não conseguiu na sequência. Sem perder pontos no sétimo game, a tcheca fechou em 6/1, após 27 minutos.

A mesma rapidez aconteceu na segunda parcial, mas, dessa vez, foi Tomljanovic quem disparou. Vencendo 20 dos primeiros 26 pontos da série, a dona da casa abriu 5/0 antes de ceder um game à Pliskova. Sacando para o set, a australiana salvou o único break point que enfrentou na parcial e fechou em 6/1, também em 27 minutos.

Na terceira parcial, Pliskova mostrou o melhor nível no saque. Conseguiu cinco aces para zero duplas faltas, 71% de colocação do primeiro serviço, e 80% de pontos vencidos nesta situação. A tcheca largou com 5/0 no set, até que Tomljanovic finalmente ganhou um game, evitando o 'pneu'. Perdendo apenas cinco pontos em seu saque durante toda a série, a ex-número um fechou em novo 6/1, dessa vez em 31 minutos.

Pliskova enfrentará nas semifinais do Brisbane International a #34 Donna Vekic, que atropelou nas quartas a #30 Aliaksandra Sasnovich em 55 minutos, com parciais de 6/2 e 6/0. A tcheca lidera o confronto direto por dois a um.