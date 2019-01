Zverev e Kerber garantem vitória contra Austrália e reencontram Suíça na final da Hopman Cup

A decisão da Hopman Cup de 2019 será a mesma do ano passado, mas uma vez com o duelo entre Suíça e Alemanha. A definição da segunda equipe finalista aconteceu nesta sexta-feira (4), quando os germânicos levaram a melhor no confronto direto com os australianos, uma vez que ambos haviam vencido seus dois confrontos anteriores.

O primeiro passo foi dado pela #2 Angelique Kerber contra a #15 Ashleigh Barty, que lutou bastante, mas não conseguiu evitar a derrota para a alemã em sets diretos, com duplo 6/4 anotado, em 1h15 de partida bastante equilibrada, definida com apenas uma quebra em cada uma das duas parciais.

Em seguida foi a vez do #4 Alexander Zverev concretizar o triunfo de sua equipe no confronto. Ele encarou o #46 Matthew Ebden e, assim como fez Kerber mais cedo, também triunfou em dois sets, superando o atleta da casa com parciais de 6/4 e 6/3, após 1h18 de encontro.

Zverev não demorou para anotar a primeira quebra da partida, abrindo vantagem já no terceiro game. Depois disso, ele seguiu firme na dianteira até o fim, ainda perdeu duas chances de ampliar a diferença, perdendo dois breaks no nono game, fechando o primeiro set logo em seguida. A segunda parcial começou com nova quebra no terceiro game e terminou com uma no nono: vitória por 6/4 e 6/3.

No jogo de duplas mistas, a Austrália evitou a 'varrida', vencendo em sets diretos, parciais de 4/1 e 4/3(1).

Garantidos novamente na final, Zverev e Kerber tentarão a revanche contra a Suíça de Roger Federer e Belinda Bencic, que levou a melhor no ano passado e acabou com o título. Na última decisão do torneio, Federer e Kerber venceram seus jogos de simples e a decisão foi para as duplas mistas, em que os suíços triunfaram em sets diretos. As partidas acontecem no domingo (6).