Tsurenko aproveita irregularidade de Osaka e avança à final em Brisbane

A ucraniana #27 Lesia Tesurenko vem feito uma campanha perfeita no WTA Premier de Brisbane. Eliminando nomes como Anett Kontaveit e Mihaela Burzanescu, dessa vez a ucraniana mostrou ainda mais poder agressivo para bater a cabeça de chave número dois, a #4 Naomi Osaka, pelas parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h05, na madrugada deste sábado (5).

A chave da vitória foi a agressividade e o bom serviço de Tsurenko. "Eu sabia que se não encaixasse bem o serviço, ela cairia em cima", disse a própria Lesia depois da grande vitória em cima da atual vencedora do US Open.

Se queria ser agressiva, fez bem. Ao todo foram 20 winners por parte da ucraniana, que cometeu 14 erros. Osaka fez 22 winners e cometeu 26 erros. O serviço, uma das armas para a vitória de Tsurenko, estava no ponto: 80% dos pontos ganhos no primeiro serviço (seis aces) e 46% no segundo serviço (duas dupla faltas).

Em uma primeira parcial perfeita, Tsurenko precisou de apenas 29 minutos para fechar em 6/2. Quebrou por duas vezes e não enfrentou qualquer break point. Em conversa com o técnico Sascha Bajin, Osaka disse não entender porque estava jogando tão mal, e que estava se colocando em uma situação em que vencia ou morria.

Osaka to Bajin: “I don’t know why I’m flat.... I think there’s something wrong in my head. I’m putting myself in the situation that either I win the match or I die.” Also seems concerned about her strings. #BrisbaneTennis — WTA Insider (@WTA_insider) 5 de janeiro de 2019

Na segunda parcial, a ucraniana precisou de 35 minutos para fechar em 6/3. Chegou a enfrentar dois break points - salvos de forma extraordinária. Quatro match points foram necessários para que Tsurenko enfim fechasse a partida.

Como recompensa pela vitória, Lesia Tsurenko alcança a primeira final do ano sem perder qualquer set e leva a Ucrânia de volta a final do torneio australiano - Svitolina é a atual campeã. Lesia disputará o título do Brisbane International com a vencedora do confronto entre a #8 Karolina Pliskova e a #34 Donna Vekic. A final acontece no próximo domingo (6).