Goerges confirma retrospecto contra Kuzmova e vai em busca do bicampeonato em Auckland

A #14 Julia Goerges terá a chance de defender seu título do WTA de Auckland. Na madrugada deste sábado (5), a alemã eliminou a #50 Viktoria Kuzmova nas semifinais do torneio neo-zelandês. A atual detentora do título precisou de 1h28 para fechar a partida em dois sets a zero, parciais de 6/1 e 7/6(6). Este foi o quarto confronto entre as tenistas, e Goerges não perdeu sequer um set.

Goerges fez um primeiro set arrebatador. A alemã teve break points nos três games de saque de Kuzmova, conseguindo duas quebras e abrindo 5/0. No sexto game, a alemã chegou a abrir 40-0, com uma sequência de nove pontos vencidos e sequência, mas a eslovaca conseguiu evitar o 'pneu'. No game seguinte, porém, não conseguiu evitar a derrota na parcial: 6/1, em 28 minutos.

A segunda parcial começou já com uma quebra a favor de Goerges, o que deu a impressão de uma vitória fácil. Kuzmova, porém, conseguiu se manter na partida e incomodou a rival. Confirmando seus serviços, a eslovaca chegou a ameaçar o saque da alemã no quarto game, mas só foi conseguir no oitavo, empatando a parcial em 4/4.

Kuzmova chegou a vencer oito pontos em sequência, mas Goerges também conseguiu confirmar seus serviços para levar para o tie break. Assim como na partida das quartas de final contra Bouchard, a alemã mostrou suas habilidades em prevalecer nos momentos decisivos. A eslovaca mostrou resiliência ao salvar dois match points, mas a atual campeã prevaleceu, fechando em 8-6, em uma hora.

A adversária de Goerges na decisão do ASB Classic será definida no confronto entre a #28 Su-Wei Hsieh e a surpresa canadense, #152 Bianca Andreescu.