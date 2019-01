Pliskova domina Vekic e retorna à decisão de Brisbane

O Brisbane International conheceu na manhã deste sábado (5) a sua última finalista. Trata-se de alguém que já conhece bem a atmosfera, a vencedora da edição de 2017, a #8 Karolina Pliskova que eliminou a #34 Donna Vekic pelas parciais de 6/3 e 6/4, em 1h22.

Quebrar o serviço da Pliskova não é algo fácil. Apesar disso, Vekic o fez, no terceiro game da primeira parcial e saiu na frente. Uma vantagem que não durou muito: foi quebrada por duas vezes seguidas depois disso. A tcheca não precisou fazer muita coisa depois das quebras e, em 39 minutos, fechou a parcial em seu favor.

Ambas as tenistas fizeram um ace na parcial, Pliskova cometeu duas dupla faltas e Vekic cometeu cinco. A croata fez 16 erros não-forçados para apenas 10 winners; Pliskova fechou em 12 de cada.

Na segunda parcial foram disputados 10 break points, seis beneficiavam a tcheca, que converteu dois. A croata aproveitou apenas uma de suas quatro chances de quebra. Pliskova fechou a segunda parcial em 43 minutos por 6/4.

Dos 64 pontos disputados, Pliskova venceu 36 (56%). A tcheca fez dois aces e cometeu duas dupla faltas; Vekic fez os três aces e cometeu duas dupla faltas.

Com a corrida até as semis do torneio australiano, Vekic subirá cinco posições no ranking WTA, passando a ocupar o 29º lugar.

Pliskova tem a chance de recuperar o título do WTA Premier de Brisbane, mas para isso terá que passar pela ucraniana #27 Lesia Tsurenko, que vem de excelentes partidas no torneio, e eliminou a #4 Naomi Osaka nas semis. Final feminina do torneio acontece no próximo domingo (6) com horário previsto para 5h (horário de Brasília).