Tsonga perde chances, Medvedev aproveita e segue à decisão de Brisbane

Um dos tenistas que maior progresso técnico mostrou em 2018, o russo #16 Daniil Medvedev garantiu lugar em sua quinta final de nível ATP da carreira na manhã deste sábado (5). Medvedev avançou à decisão no ATP 250 de Brisbane ao derrotar o francês #255 Jo-Wilfried Tsonga, por 7/6(6) e 6/2, em 1h24.

Medvedev conquistou três ATPs nos últimos 12 meses, o primeiro deles em janeiro do ano passado em Sydney, seguindo-se Winston-Saem e Tóquio, todos sobre quadra rápida. Seu único vice foi em 2017, em Chennai. Caso conquiste o troféu, subirá para o inédito 15º lugar do ranking.

Tsonga teve tudo para levar o primeiro set. Abriu 3/0 antes de permitir igualdade e aí ver o russo crescer, tendo de salvar quatro break points no nono game. No tie break, o francês fez 4-1, depois teve 6-4 e serviço a favor no 6-5, mas perdeu quatro pontos consecutivos diante de excepcional defesas do russo.

A partir daí, Tsonga caiu muito de rendimento. Perdeu o saque no segundo game, salvou-se do aperto no sexto, mas não evitou outra quebra no game final. Medevedev fez 10 aces, contra 17 do adversário, e ganhou 85% dos pontos em que colocou o primeiro serviço em quadra.

Seu adversário na decisão do Brisbane International será o japonês #9 Kei Nishikori, que atropelou o #40 Jérémy Chardy nas semifinais, mas amarga jejum de conquistas de quase três anos. Eles se enfrentaram duas vezes no ano passado, com vitória de Nishikori no saibro de Monte Carlo e do russo na decisão de Tóquio