Pliskova vira diante de Tsurenko e volta a conquistar WTA de Brisbane após dois anos

A final do WTA Premier de Brisbane aconteceu na madrugada deste domingo (6) e reencontrou uma antiga vencedora, a tcheca, cabeça de chave quatro no torneio, a #8 Karolina Pliskova, campeã da edição 2017, que venceu a ucraniana #27 Lesia Tsurenko pelas parciais de 4/6, 7/5 e 6/2 em 2h11. Com o título do torneio australiano, Pliskova soma 12 títulos WTA em simples.

Apesar de sair com o título, Pliskova não foi a melhor jogadora em quadra no início da partida. Sendo quebrada logo no game inicial, a tcheca precisou batalhar - e muito! - para conseguir a quebra de volta, e assim que conseguiu, sofreu uma nova quebra. Em 40 minutos Tsurenko tomou a parcial para si. Dos 57 pontos disputados, a ucraniana venceu 32 (56%). Ambas fizeram um ace e a ex-número um foi a única a fazer dupla faltas: ao todo foram três.

Na segunda parcial, Tsurenko chegou a servir para a partida em 5/4, mas nem chegou a ter match point e foi quebrada de zero pela tcheca ex-número um, que facilmente quebrou novamente o serviço da ucraniana e levou a parcial vencendo os quatro games finais da partida, levando para o set decisivo. Dessa vez foram disputados 68 pontos, Pliskova levou a melhor ao vencer 36 deles (52%). A tcheca não disparou ace ou cometeu dupla falta; a ucraniana disparou quatro e duas respectivamente.

Na terceira e última parcial, Tsurenko sofreu uma leve lesão no tornozelo esquerdo já no segundo game e imediatamente pediu para ser examinada. A partida então tomou um rumo mais calmo, com a ucraniana batalhando em todo ponto para se manter na parcial. Em apenas 37 minutos, a tcheca tomou a parcial para si, conquistando o segundo título em três anos em Brisbane. Tsurenko fez um ace e zerou em dupla falta; Pliskova zerou em ace e fez duas dupla faltas.

Com o vice título, Tsurenko sobe para a 24ª posição no ranking WTA. A ucraniana, que enfrentaria novamente Karolina Pliskova no round de abertura do WTA de Sydney, mas as duas optaram por não jogar o torneio. Uma provável medida de segurança pra o Australian Open.

Com o título do Brisbane international, Pliskova retoma ao posto de tcheca número um, ficando uma posição a frente de Petra Kvitova. Pliskova volta a entrar em quadra de forma competitiva no Australian Open.