Kvitova põe fim a série de vitórias de Sabalenka para avançar em Sydney

O encontro precoce entre a #8 Petra Kvitova e a #11 Aryna Sabalenka, recém vencedora do Shenzhen Open, logo na primeira rodada do Sydney International certamente atraiu olhares de todo o público. Ambas conhecidas pelas fortes pancadas na bola, certamente tornariam a partida em bom nível na madrugada desta terça-feira (8). A experiência da tcheca certamente a ajudou na vitória por 6/1, 7/5, em 1h21, em cima da bielorrussa, que apesar do bom ranking, entrou no torneio sem ser cabeça de chave.

Kvitova não precisou de muito para tomar o primeiro set. Em 23 minutos, a tcheca cravou 6/1 no placar para sai na frente na partida. Visivelmente relaxada, a tcheca se aproveitou dos erros de Sabalenka para ser agressiva sem ser errante. Com devoluções extraordinárias, Petra neutralizou quase que por completo o serviço da bielorrussa.

Rallys curtos - ou porque Kvitova logo fazia questão de acabar com uma winner, ou Sabalenka cometia um erro - e pouca emoção foram pontos chaves da parcial. A tcheca fez 12 winners e cometeu cinco erros não forçados, enquanto a bielorrussa fez cinco winners e cometeu seis erros. A ex-número dois do mundo enfrentou um único break point na parcial, salvo um com excelente segundo serviço.

O segundo set foi muito turbulento, com muitas quebras de serviço. Apesar de sofrer com o clima australiano e quase perder a parcial (precisou salvar set point em 5/4), Kvitova lidou como pode com a situação e, apesar dos vários erros, manteve o bom jogo. Sabelenka pecou em pontos primordiais, com volleys mal pensadas ou backhands exageradas, facilitando a vida da adversária.

Ao todo foram cinco quebras de saque, três para a tcheca. Em muitos erros de ambas as partes, a parcial durou 57 minutos quando Kvitova finalmente fechou em 7/5. A tcheca fez 21 erros na parcial e disparou 16 winners; Sabalenka fez seis e 10, respectivamente. Petra fez os únicos dois aces do set e cometeu três das cinco dupla faltas.

Com a vitória a tcheca vinga-se a derrota sofrida pela bielorrussa no Us Open, quando perdeu em sets diretos e fica na frente no confronto direto: 2 a 1.

O próximo desafio de Petra Kvitova no WTA Premier de Sydney será contra a vencedora do confronto entre #28 Su-Wei Hsieh e #35 Danielle Collins.