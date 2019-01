Stephens ressurge após tomar pneu, bate Alexandrova e quebra jejum de quatro anos na Austrália

Pela primeira rodada da chave principal do WTA Premier de Sydney, a russa #72 Ekaterina Alexandrova teve o jogo em suas mãos, mas não conseguiu segurar uma grandiosa reação da americana #5 Sloane Stephens. Em partida que durou 2h37 minutos, Stephens venceu por 2 sets a 1 com parciais de 0/6, 7/6(3) e 7/6(3), na madrugada desta terça-feira (8).

Com um primeiro set avassalador, Alexandrova não deixou a adversária ver a cor da bola, quebrando seu serviço por três vezes, além de aproveitar muito bem seu primeiro serviço, onde conquistou 85% dos pontos tentados. Com isso, fechou o set num pneu, em apenas 24 minutos.

No segundo set, o enredo se encaminhava para ser o mesmo do que ocorria desde 2015, ano da última vitória da americana em solos australianos, contra a romena Monica Niculescu, em Hobart. Alexandrova caminhava para uma fácil vitória, aproveitando os muitos erros de Stephens e chegou a abrir 5/3 no set, após quebrar o serviço de Sloane no sétimo game.

Mas, de forma exuberante, Stephens ressurgiu no set, quebrou o serviço da russa no décimo game, impedindo-a de fechar o jogo, e levou o set para o tie break, vencendo por 7/6 (3).

No terceiro set, muito equilíbrio, inclusive com muitos erros dos dois lados. Com um verdadeiro tiroteio de quebras de serviços – três para cada lado - melhor para Stephens que foi mais eficiente, novamente, no tie break do set e venceu por 7/6(3), repetindo o que ocorrera no segundo set.

Com o fim da maldição nas quadras australianas, Sloane Stephens segue no Sydney International e enfrenta na próxima rodada a cazaque #44 Yulia Putintseva, em partida prevista para ocorrer nesta quarta-feira (9), às 6h30, horário de Brasília.