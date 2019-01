Com quatro tenistas top 20, Rio Open divulga lista oficial para edição 2019

Nesta terça-feira (08), o Rio Open divulgou a lista oficial dos tenistas que disputarão o torneio. O ATP 500 do Rio de Janeiro terá o austríaco #8 Dominic Thiem como principal nome. Além dele, mais três top 20 estarão em solo carioca: os italianos #13 Fabio Fognini e #18 Marco Cecchinato, e o argentino #19 Diego Schwartzman.

Sem muitas novidades, o destaque fica pela estreia dos jovens #70 Maximilian Marterer e #74 Jaume Munar, que disputou o Next Gen ATP Finals, além do veterano #42 Malek Jaziri.

O diretor do torneio, Luiz Carvalho, deu algumas palavras aos jornalistas. De acordo com ele, houve contato com tenistas de melhor ranking, mas as tratativas não se concretizaram.

"Negociamos bastante com Dimitrov, Wawrinka, Tsitsipas e Murray. Eles optaram por jogar na Europa no final. A gente queria mais e buscou mais, mas achamos que será um torneio tão competitivo quanto em 2017 com o Nishikori, e em 2018 com o Cilic", explicou.

Veja abaixo a lista completa do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul: