Garcia perde para Kenin em Hobart e continua sem vencer em 2019

A temporada de 2019 não começou bem para Caroline Garcia. Uma semana depois de ser eliminada na estreia em Shenzhen, a francesa também não passou da primeira rodada do WTA de Hobart. Principal cabeça de chave do torneio, a #19 Garcia perdeu por 6/3 e 6/2 para a norte-americana #56 Sofia Kenin, na madrugada desta terça-feira (8). Foi o segundo confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Kenin - a primeira foi em Mallorca, ano passado.

Garcia chegou a ser número quatro do mundo em setembro do ano passado, mas caiu muito no ranking depois de não conseguir defender os títulos de Wuhan e Pequim, conquistados no fim de 2017. Ainda em busca de sua primeira vitória na temporada, a jogadora de 25 anos agora segue para a disputa do Australian Open, em Melbourne.

Algoz de Garcia no Hobart International, Kenin enfrentará a tunisiana Ons Jabeur na próxima rodada. A jovem norte-americana, que vem de título de duplas conquistado ao lado de Eugenie Bouchard em Auckland, tem uma vitória e uma derrota contra a rival de 24 anos e 58ª do ranking mundial. O encontro acontece já na madrugada desta quarta-feira (9).