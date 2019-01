Sem drama: Bencic passa por Hives e avança em Hobart

A #55 Belinda Bencic estreou no WTA de Hobart com uma difícil vitória em cima de Buzarnescu, mas melhorou muito o ritmo de jogo em sua partida de oitavas de final. A suíça enfrentou a australiana #211 Zoe Hives, que venceu no primeiro round a sueca Johanna Larsson em sets diretos. Bencic foi capaz de segurar a mão e deixou o extrapolo de erros não forçados na partida anterior para vencer na madrugada desta quarta-feira (9) por 6/2 e 6/4, em 1h16.

A suíça não precisou de muito para tomar a primeira parcial para si. Em 32 minutos, fechou em 6/2 e ficou um passo mais perto das quartas de final do torneio australiano. No total, fez 10 erros não-forçados e também 10 winners - um número alto, que torna-se baixo se comparado a partida anterior. Hives buscava ser agressiva e manter-se nos pontos, mas não foi capaz de fazer muito: fechou com apenas cinco winners para 11 erros não forçados. O único ace e as duas dupla faltas da parcial vieram da raquete de Belinda.

Em uma segunda parcial de inconsistência, cinco quebras de serviço, três beneficiando Bencic, que fechou a parcial em 6/4 depois de perder match point em 5/2 40-30. A partir deste momento, a suíça passou a mostrar novamente seu lado ruim como profissional, quebrando raquetes e xingando a cada ponto. A australiana esboçou um pequeno comeback e chegou a fazer 5/4 no marcador, mas Bencic logo se recuperou e finalmente serviu com eficiência para a partida: 6/4, 43 minutos.

Ao todo Bencic fez 24 winners e marcou 23 erros; Hives fez 21 winners e cometeu 27 erros. Suíça disparou cinco aces e cometeu três dupla faltas; a australiana ficou em um e dois respectivamente.

Bencic enfrenta nas quartas de final do Hobart International a ucraniana #59 Dayana Yastremska, que venceu a bielorrussa #63 Vera Lapko em sets diretos. Bencic e Yastremska se encontraram pela última vez nas semis do WTA de Luxemburgo em 2017, e a suíça saiu com a vitória.