Bellucci e Rogerinho são eliminados na primeira rodada do quali do Australian Open

A madrugada desta quarta-feira (9) não foi nada boa para os tenistas brasileiros. Estreando no qualifying do Australian Open, Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci foram eliminados e deram adeus ao primeiro Grand Slam do ano. Agora, Bia Haddad Maia e Thiago Monteiro são as esperanças do Brasil de ter algum nome na chave principal do torneio.

Embalado com o título do Challenger de Playford na semana passada, o cabeça de chave número 23, o #134 Rogério Dutra Silva, foi amplamente dominado pelo britânico #190 Daniel Evans. O ex-top 50 triunfou sobre o brasileiro em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 57 minutos. Sem esboçar reação em nenhum momento, Rogerinho foi presa fácil. O próximo adversário de Evans é o austríaco #208 Jurij Rodionov.

Já na sessão noturna do quali, foi a vez do #226 Thomaz Bellucci entrar em quadra. Em um jogo disputadíssimo, o brasileiro perdeu para o tcheco #144 Lukas Rosol por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 1h52 de confronto. Apesar do revés, o paulista teve um bom desempenho e o resultado foi decidido no detalhe. Após ter sido quebrado logo no primeiro game do terceiro set, Bellucci teve chances de devolver o break, mas não aproveitou. Rosol enfrenta agora o sérvio #201 Viktor Troicki por uma vaga na terceira e última rodada da fase qualificatória.