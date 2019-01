Estreando na temporada, Halep cai para Barty em Sydney

A australiana #15 Ashleigh Barty bateu a número um do mundo Simona Halep por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4 e segue viva no WTA Premier de Sydney, em partida que durou 1h28. Estando fora do circuito, por causa de uma lesão, desde setembro de 2018, a romena não vence desde agosto do mesmo ano, quando venceu a semifinal do Premier de Cincinatti.

No primeiro set, destaque para o aproveitamento de pontos de Barty em seu primeiro serviço, onde conquistou 76% dos pontos tentados, além da ótima performance na defesa de breaks, onde salvou 5 das 6 oportunidades em que esteve ameaçada. Já que Halep foi incapaz de quebrar o serviço da adversária por mais vezes, a dona da casa tratou de ser muito eficiente no quesito e nas duas oportunidades que teve, quebrou o serviço da romena, fechando o primeiro set em 6/4.

No segundo set, o filme se repetiu. Apesar de dessa vez ter tido melhor aproveitamento nas defesas de break, Halep teve seu serviço quebrado por duas vezes, enquanto quebrou apenas em uma vez das cinco oportunidades que teve. Com isso, Barty fechou o set em 6/4 e o jogo em 2 a 0. Foi a primeira vez que a australiana venceu uma número um em exercício na carreira.

Com a vitória, Barty segue no Sydney International e tem como adversária, na próxima rodada, a belga #12 Elise Mertens, que venceu a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O confronto está previsto para acontecer nesta quinta-feira (10), à 1h30, horário de Brasília.