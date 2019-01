Mertens derruba Kontaveit em dia de jornada dupla e segue às quartas em Sydney

Depois de concluir seu primeiro round - interrompido pela chuva nesta terça-feira (8) - no início do dia, a #12 Elise Mertens garantiu seu lugar nas quartas de final do WTA Premier de Sydney, nesta quarta-feira (9), na Austrália. Ela venceu a #20 Anett Kontaveit, que também fez jornada dupla, com parciais de 6/3 e 6/1, em 67 minutos.

Mertens e Kontaveit estavam programadas para enfrentar-se na primeira rodada, mas, por conta de algumas desistências, as chaves mudaram, e o confronto acabou acontecendo nas oitavas de final. As duas tenistas entraram em quadra duas vezes no dia, porém a estoniana penou muito mais na sua primeira partida para virar contra Monica Puig, enquanto a belga só jogou três games contra Katerina Siniakova. Assim, menos desgastada, Mertens passeou.

A belga, que decidiu não defender seu bicampeonato em Hobart para buscar mais pontos no Sydney International, enfrentará na próxima rodada a #15 Ashleigh Barty por um lugar nas semifinais. A australiana eliminou a romena número um do mundo, Simona Halep, com duplo 6/4 - este foi o primeiro jogo de Halep desde setembro. Barty foi finalista no ano passado, mas perdeu para Angelique Kerber.