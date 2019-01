Monteiro e Bia Haddad vencem e estão a uma vitória da chave principal do Australian Open

O Brasil segue firme na luta por uma vaga na chave principal do Aberto da Austrália. Pela segunda rodada da fase qualificatória do torneio, o #127 Thiago Monteiro e a #176 Beatriz Haddad Maia jogaram muito bem, triunfaram novamente e estão a uma vitória de figurar as listas de 128 nomes - no masculino e no feminino -, que disputarão o primeiro Grand Slam da temporada.

Duelando com o francês #158 Gregoire Barrere, Thiago Monteiro atropelou. O cearense venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 57 minutos. Sólido e muito consistente, o brasileiro dominou as ações o tempo todo.

Depois de um primeiro set tranquilo, precisou salvar quatro break points quando o placar estava em 2/2 no segundo. Logo após isso, obteve a quebra crucial para o triunfo. Seu adversário por uma vaga na chave principal será o sérvio #126 Miomir Kecmanovic, jovem de 19 anos.

Pelo feminino, Bia Haddad Maia levou um pequeno susto, mas também avançou com relativa tranquilidade. Atuando de forma agressiva e com muita confiança em seus golpes, a tenista brasileira derrotou a eslovena #180 Kaja Juvan em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h14 de partida. As duas haviam se enfrentado há uma semana em Auckland, e a brasileira havia vencido em três sets.

Depois de dominar a primeira parcial, Bia sentiu a pressão na hora de fechar o jogo. Após desperdiçar triplo match point no saque da adversária, quando liderava por 5/2, a paulista foi quebrada e viu a vantagem cair para 5/4. Porém, sem se deixar abater, chegou a quarta chance de selar a vitória e dessa vez aproveitou. Sua oponente na terceira fase do qualifying será a norte-americana #125 Jennifer Brady.