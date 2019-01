Bencic volta a vencer Yastremska e avança às semis em Hobart

A partida de quartas de final do WTA de Hobart marcou com reencontro entre as jovens promessas do tênis futuro, a suíça #55 Belinda Bencic e a ucraniana #59 Dayana Yastremska. Em uma partida de reviravoltas, Bencic saiu por cima, outra vez, ao vencer por 7/6(2) e 6/3, em 1h22. A suíça, que havia eliminado a rival em Luxemburgo há poucos meses, agora lidera o confronto direto em 3 a 1.

Apesar de conhecidas pelo público e até mesmo adoradas por ele, as jovens tenistas não mostraram o melhor ritmo em quadra. Erros não-forçados, dupla faltas, desafios mala sucedidos e instabilidade mental foram aspectos facilmente vistos na partida que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10). A partida chegou a ter um "Ele chamou fora e eu corrigi, é isso que significa 'correction'" da árbitra de cadeira para Bencic e um "Dayana, você só pode sacar quando eu falar 'time'", para Yastremska.

O nível de instabilidade foi tanto que a primeira parcial pode ser dividia em três momentos. No momento 1, Bencic brilhou por completo. Quebrando o serviço de Yastremska por duas vezes, a suíça abriu facilmente 4/1 de vantagem. E é aí que entra o momento 2.

Ao servir para 5/1, Bencic foi facilmente quebrada pela adversária. Dois games depois, mais uma quebra. Yastremska voltou para a partida e finalmente ficou na frente no placar ao servir com eficiência para 5/4. A ucraniana chegou a ter dois set points no game de serviço da adversária, mas não aproveitou nenhum. E assim começou a parte 3.

Depois do set point salvo, ambas as tenistas jogaram mais um game de serviço, Yastremska precisou salvar break point. E então, a parcial foi para o tie break. Bencic conseguiu quatro mini quebras e sofreu apenas uma, fechando o game de desempate em 7-2, e a parcial em 7/6(2), em exaustivos 49 minutos jogados.

"What a topsy-turvy set that was!"



4-1 up, pegged back and saves two set points. then takes it in a tiebreak!@BelindaBencic leads Yastremska 7-6(2)!@HobartTennis pic.twitter.com/Kxi24YwZxe — WTA (@WTA) 10 de janeiro de 2019

Bencic fez nove winners para 14 erros não forçados; Yastremska fez 20 winners e 27 erros. A suíça disparou três aces e cometeu cinco dupla faltas, enquanto que a ucraniana fez quatro aces e duas dupla faltas.

No segundo set, Yastremska entrou em quadra com sangue nos olhos, e Venceu oito pontos seguidos. Bencic apenas conseguiu a quebra de volta no quarto game da parcial e foi no oitavo que conseguiu a segunda quebra, ficando na vantagem. Serviu para a partida com eficiência e, em 33 minutos, fechou o set em 6/3.

Não houveram dupla faltas na segunda parcial e Belinda disparou os todos os três aces. A suíça venceu 26 dos 47 pontos disputados (55%).

Com a vitória, Bencic vai às semis do Hobart International e disputa uma vaga para a decisão contra a #77 Anna Karolina Schmiedlova, que venceu a #76 Irina Begu em sets diretos.