Kohlschreiber atropela Fognini e segue firme em busca do título do ATP 250 de Auckland 

No início da madrugada desta quinta-feira (10), em duelo válido pelas quartas de final do ATP 250 de Auckland, o alemão #34 Philipp Kohlschreiber passou por cima do italiano #13 Fabio Fognini. Em um jogo totalmente dominado, o veterano de 35 anos bateu o cabeça de chave número dois da competição por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h05 de partida.

Com esse resultado e com a derrota do espanhol Pablo Carreno Busta, agora todos os oito principais cabeças de chave já foram eliminados. Roberto Bautista Agut, o atual campeão, não está disputando a edição deste ano.

Kohlschreiber dominou o duelo desde cedo. No terceiro game, o alemão já conquistou a quebra de saque e abriu 3/1 no placar. Sem ser muito incomodado em seus games de serviço, o tenista de 35 anos foi controlando a vantagem até o 5/3, quando obteve um novo break e fechou o set inicial em 6/3.

Sem conseguir reagir, Fognini foi atropelado na segunda parcial. Com uma quebra logo cedo, Kohlschreiber abriu 4/1 e praticamente acabou com as expectativas do adversário. No sexto game, contou com erros do italiano para quebrar novamente. Sacando para a vitória, fechou em 6/1 sem sustos.

Em uma das semifinais do ASB Classic, Kohlschreiber terá pela frente o norte-americano #63 Tennys Sandgren, que eliminou o argentino #54 Leonardo Mayer também em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6(5). Os tenistas já se encontraram uma vez, no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2018. Naquela ocasião, o alemão levou a melhor com duplo 6/2.