Bertens despacha Putintseva e está nas semifinais de Sydney

Cabeça de chave número sete no WTA Premier de Sydney, a holandesa #9 Kiki Bertens passeou de forma implacável nas quartas-de-final e venceu a cazaque #44 Yulia Putintseva, com duplo 6/2, em 61 minutos, nesta quarta-feira (10).



"Acho que hoje foi um bom jogo para mim, estou muito feliz de estar na semifinal aqui", disse Bertens, durante sua entrevista coletiva após o jogo. "Para mim, é sempre muito bom jogar apenas alguns jogos para entrar em ritmo. Estou muito feliz com todos os jogos que posso jogar antes de um evento tão grande como o de Melbourne".



Bertens e Putintseva dividiam o confronto direto nos dois primeiros encontros no circuito da WTA, cada partida com disputas intensas de três sets que duraram duas horas e meia cada.



Mas, desta vez, Bertens conseguiu uma vitória indiscutível depois de apenas 61 minutos de jogo para seguir para as semifinais de Sydney. A holandesa, aproveitando sua primeira gira australiana no Top 10, teve 16 winners, contra apenas três de Putintseva.



Putintseva esperava uma segunda vitória consecutiva contra uma top 10, depois de ter virado sua partida na segunda rodada contra a americana Sloane Stephens, mas teve 18 erros não-forçados e não conseguiu superar a impecável e implacável performance de Bertens.

Nas semifinais do Sydney International, Bertens enfrentará a melhor jogadora da Austrália, a #15 Ashleigh Barty. A australiana, atual vice-campeã do torneio, eliminou de virada na segunda rodada a número um do mundo, Simona Halep, e obteve uma vitória nas quartas de final frente à #12 Elise Mertens.