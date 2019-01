Monteiro é derrotado, mas Bia Haddad fura o quali do Australian Open 

Invicta e sem perder sets. Foi desta forma que a brasileira #176 Bia Haddad Maia furou o qualifying do Australian Open. Enfrentando a norte-americana #125 Jennifer Brady, a tenista de 22 anos triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h26 de partida, e garantiu vaga na chave principal do torneio. Essa será a quinta aparição de Bia em um Grand Slam.

Após dominar e vencer o primeiro set por 6/3, a brasileira viu a cabeça de chave número #16 abrir 4/1 na segunda parcial. Porém, jogando com inteligência e fazendo Brady se mover o máximo possível, ganhou cinco games seguidos, virou a parcial e selou com chave de ouro sua participação no quali. Na estreia do Aberto da Austrália, Bia Haddad terá pela frente a norte-americana #69 Bernarda Pera. Caso avance, pode encontrar na segunda fase a alemã #2 Angelique Kerber, campeã do Major em 2016.

Pelo masculino, o #127 Thiago Monteiro, não conseguiu repetir as boas atuações das rodadas anteriores e foi facilmente derrotado pelo sérvio #126 Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h01 de duelo. Mesmo com o revés, o cearense pode disputar o primeiro Slam do ano caso outros tenistas desistam e ele herde alguma das vagas como lucky loser.