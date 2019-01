Kenin passa por Cornet em Hobart e vai em busca de seu primeiro título de simples

A americana #52 Sofia Kenin venceu nesta sexta-feira (11) a última cabeça de chave remanescente no WTA de Hobart, na Austrália, e se garantiu na final. A jovem tenista despachou a francesa #45 Alizé Cornet, sexta favorita, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h19.



Kenin, que também eliminou a francesa Caroline García e a belga Kirsten Flipkens na campanha, alcançará dessa forma a primeira final da carreira e já garantiu salto mínimo para a melhor posição na classificação da WTA, que era o 48º lugar de outubro do ano passado.

A estadunidense, que não tinha nenhuma final de nível WTA na carreira, estreou na temporada com título de duplas ao lado de Eugenie Bouchard em Auckland, e pode conquistar o segundo consecutivo.



A americana terá pela frente na decisão do Hobart International a #77 Anna Karolína Schmiedlova, que bateu de virada a suíça #55 Belinda Bencic, em jogo fechado em três sets, com parciais de 7/6(2), 4/6 e 6/2, em 2h30.



A eslovaca buscará o quarto título no circuito profissional, já que ergueu no ano passado o título em Bogotá, na Colômbia, e em 2015, em Katowice, na Polônia, e Bucareste, na Romênia, todos da série International. Além disso, foi vice-campeã há quase quatro anos do Rio Open.