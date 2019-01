Kvitova domina Sasnovich e vai buscar bicampeonato em Sydney

Em duelo válido por uma das semifinais do WTA Premier de Sydney, a tcheca #8 Petra Kvitova atropelou a bielorrussa #33 Aliaksandra Sasnovich em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h06 minutos, na manhã desta sexta-feira (11). Mais uma vez a chuva atrasou o início da partida em mais de quatro horas. A partida acabou depois da meia-noite no horário local.

No primeiro set, Kvitova aproveitou vários erros da adversária, quebrando seu serviço por duas vezes e sendo muito eficiente na defesa, contendo a ameaça de quebra nas três oportunidades que ocorreram. Além disso, a tcheca teve mais de 70% de pontos ganhos em seu primeiro serviço, o que possibilitou a ela fechar o set em 6/1, em apenas 31 minutos.

No segundo set, mais eficiência de Kvitova. A cabeça de chave número cinco do torneio voltou a ter um grande aproveitamento nos pontos ganhos no primeiro serviço, desta vez com mais de 80%, não foi ameaçada nenhuma vez de quebra de serviço e ainda quebrou por duas vezes o da adversária.

Com isso, fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0. Essa será a segunda vez que Petra Kvitova disputará a final do Sydney International. Em 2015, ela sagrou-se campeã ao bater a compatriota Karolina Pliskova num duplo 7/6. Desta vez, Kvitova enfrentará a anfitriã #15 Ashleigh Barty, que bateu a #9 Kiki Bertens por dois sets a um. A decisão está prevista para ocorrer neste sábado (12), às 4h, horário de Brasília.