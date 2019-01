Em final de dois dias, Siniakova/ Krunic vencem Rosolska/Hozumi e conquistam WTA de Sydney

Katerina Siniakova, número um do mundo no ranking de duplas, e Aleksandra Krunic, número 67 em dupla, venceram o título de dupla no Sydney International ao baterem Alicja Rosolska e Eri Hozumi em partida que aconteceu em dois dias devido a pausa causada pela chuva. A dupla vencedora fez 6/1 e 7/6(3), em 1h27, em partida que acabou neste sábado (12).

A partida que teve início na madrugada de sexta-feira (11), começou em clima de... exibição, com sorrisos de ambas as duplas, descontração e ótimo exemplo de sportsmanship. Hozumi conseguiu o único game de confirmação de serviço no game inicial e a partir disso três quebras. Siniakova e Krunic serviram de forma exemplar: Fecharam todos os games de serviço sem perder ponto. O único ace disparado na parcial veio com a tcheca; a única dupla falta veio da dupla adversária. Em apenas 22 minutos, a parcial estava ganha: 6/1.

O momento de destaque da parcial foi quando Siniakova foi atingida por uma bola nas costas logo no terceiro game. A tcheca que normalmente tem espontâneos ataques em quadra aceitou a carimbada e, no ponto seguinte pagou com uma excelente winner.

Rosolska/Hozumi lideravam por 2/0 quando a partida foi interrompida pela chuva e adida para o dia seguinte, sábado (12). Quando voltaram, Siniakova/Krunic mudaram a postura e conseguiram a quebra de volta. A dupla ainda enfrentou nova quebra e precisou salvar set point para levar a parcial ao tie break.

No game de desempate, Siniakova/Krunic voltaram a mostrar eficiência no serviço: não perderam um único ponto e fizeram duas mini quebras. A dupla fechou o tie break em 7-3, e o set em 7/6(3) em 1h05. A dupla vencedora fez dois aces e zerou novamente em dupla faltas; Rosolska/Hozumi fizeram um ace e duas dupla faltas.

Coroadas campeãs do WTA Premier de Sydney, Siniakova e Krunic, que são extremamente amigas fora de quadra, devem voltar a juntar forças em torneios futuros - Siniakova tem como parceira oficial a compatriota Barbora Krejcikova, que não entrou no torneio de Sydney para fazer o qualifying do torneio de simples no Australian Open.

As campeãs agora descansam e voltam a entrar em quadra apenas no primeiro Slam do ano, o Australian Open. Siniakova enfrenta na primeira ronda a suíça #55 Belinda Bencic, enquanto Krunic estreia contra a #98 Zarina Diyas.