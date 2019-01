Kvitova consegue reação espetacular contra Barty e conquista o Premier de Sydney

Pela final do WTA Premier de Sydney, a tcheca #8 Petra Kvitova sangrou-se bicampeã do torneio, ao bater a anfitriã #15 Ashleigh Barty, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 7/6(3), em 2h22. Foi o segundo título de Kvitova no torneio. Pela segunda vez consecutiva a australiana fica com o vice-campeonato - em 2018, perdeu para Kerber na decisão.

No primeiro set, domínio total de Barty, que mesmo sacando mal, compensou a exibição no ganho de pontos em seu segundo serviço e, além disso, conseguiu quebrar o serviço da adversária por três vezes. A australiana fechou o set em 6/1, em apenas 27 minutos.

No segundo set, reação de Kvitova. Não cometendo mais o tanto de erros que cometeu no primeiro set, a tcheca conseguiu um excelente aproveitamento de pontos em seu segundo serviço e foi pontual ao quebrar o serviço de Barty no 11º game, sacando logo em seguida para fechar o set em 7/5.

No último set, uma batalha emocional e física das duas. Barty chegou a abrir 3/1 no set, mas não conseguiu segurar a reação de Kvitova. Nitidamente incomodada com algum problema físico, chegando muitas vezes a esboçar choro, a tenista número oito do mundo, teve duas oportunidades de fechar o jogo no 10º e 12º game, mas foi quebrada por Barty, aumentando ainda mais o drama na partida. Na raça, a tcheca conseguiu ser mais eficiente no tie break e venceu por 7/6(3).

Com o título do Sydney International, Kvitova conquista seu segundo troféu em Sydney, repetindo o que aconteceu em 2015, quando bateu a compatriota Karolina Pliskova num duplo 7/6. Além disso, a tenista de 28 anos deve subir até duas posições no ranking e começar o Australian Open na sexta posição. Já Ashleigh Barty defendeu os pontos conquistados em 2018 e mantém o 15º lugar.

Ambas as jogadoras estrearão nesta segunda-feira (14) no Australian Open. Ashleigh Barty enfrenta a tailandesa #66 Luksika Kumkhum, às 6h, horário de Brasília, enquanto Kvitova encara a eslovaca #50 Magdalena Rybarykova, meia hora depois.