Murray/Soares batem Cabal/Farah em Sydney e conquistam primeiro troféu do ano

O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conquistaram, neste sábado (12), o primeiro título em 2019. Na final do ATP 250 de Sydney, na Austrália, a dupla do brasileiro derrotou os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3.

Foi o 30º título da carreira de Soares, de 36 anos, o 10º com o britânico, com quem faz dupla desde 2016. Desde que passaram a jogar juntos, os dois venceram em Sydney, o Aberto da Austrália e o US Open, todos há três anos, os ATPs de Acapulco, Stuttgart e Londres, em 2017, e outros três títulos ano passado: Acapulco, Washington e o Masters 1000 de Cincinnati.

Para Murray, o título vem após momento bastante delicado com o irmão, Andy. Ex-número um do mundo, o tenista de 31 anos anunciou na sexta-feira (11) que vai encerrar a carreira ainda em 2019 por conta de dores no quadril direito.

Poucas horas após a conquista do Sydney International, a dupla bicampeã de Sydney embarcou para Melbourne, onde, na segunda-feira (horário local) começa o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada.