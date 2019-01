De Minaur supera Seppi e conquista seu primeiro título ATP da carreira em Sydney

Jovem promessa, o australiano #29 Alex de Minaur não deu bola para as adversidades e conquistou o título do ATP 250 de Sydney, o primeiro de sua carreira. Poucas horas depois de bater Gilles Simon pelas semifinais, o tenista da casa entrou em quadra novamente e superou o italiano #39 Andreas Seppi por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6(5), em 2h05 de partida. Com o título, o pupilo de Lleyton Hewitt chega embalado para o Australian Open, que começa no fim da noite do próximo domingo (13).

Vice-campeão do torneio na edição passada, de Minaur quebra um tabu que já durava cinco anos. O último australiano a levantar o caneco em Sydney havia sido Bernard Tomic, em 2013.

Jogando duas vezes em um dia devido ao adiamento de sua semifinal, de Minaur começou o duelo levando um susto. Foi quebrado no primeiro game e viu o adversário fazer 2/0. Porém, esbanjando um ótimo vigor físico, o australiano buscou o placar e, no sexto game, devolveu o break. A partir daí, em uma partida disputadíssima, os tenistas foram confirmando seus saques.

Com o marcador em 6/5 para de Minaur, o set parecia se encaminhar para o tie break, até que o jovem de 19 anos foi para cima do italiano e chegou ao triplo set point. Seppi salvou dois deles, mas após uma longa troca errou um forehand na rede. Com isso, o australiano fechou em 7/5 e largou na frente.

O jogo seguiu muito equilibrado na segunda parcial. Sacando muito bem e atuando com ofensividade, os tenistas elevaram o nível do confronto. Entretanto, em um game de pura oscilação, o jovem de 19 anos cometeu uma dupla falta e foi quebrado. Liderando por 4/3, Seppi não conseguiu confirmar o break. Com um grande poder de reação, o australiano devolveu a quebra logo no game seguinte.

Ao contrário do set anterior, esse foi decidido no tie break. Depois de cinco pontos para cada um, veio o momento crucial. Firme do fundo da quadra, o pupilo de Hewitt aproveitou-se de mais um erro não forçado do italiano para fazer 6 a 5 e chegar ao match point. Com uma bola de Seppi que bateu na fita e não passou, de Minaur fechou em 7/6 (7-5) e comemorou o título do Sydney International junto de sua torcida.