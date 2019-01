Bem no alvo: com duplo 6/0, Sharapova arrasa Dart na estreia do Australian Open

Em uma estreia muito convincente, a #30 Maria Sharapova arrasou a qualifier #132 Harriet Dart com uma 'bicicleta'. Na noite deste domingo (13), a russa fechou a partida contra a britânica com duplo 6/0, em 1h03.

Sharapova teve alguns problemas no seu saque na primeira parcial, principalmente por conta de duplas faltas, mas conseguiu balancear com seu jogo potente. Foram 14 winners, contra quatro de Dart, oito a seis em erros não-forçados. Apesar do equilíbrio nos games de saque da russa, não houve nenhum break point a favor da britânica. O maior problema da qualifier foi o saque. Com apenas 33% de primeiro saque colocados em jogo, Dart sofreu com o segundo serviço pouco potente - venceu apenas 25% de pontos nessa situação - e não conseguiu evitar o pneu: 6/0, em 32 minutos.

O segundo set manteve o ritmo do primeiro. Mesmo com Sharapova cometendo quatro duplas faltas, a russa continuou tirando proveito do sofrível saque de Dart. A britânica encaixou mais primeiros saques - 76% -, mas venceu 38% destes pontos e, no segundo serviço, venceu apenas 1/5.

Em todo o set, a qualifier só teve três break points. Visivelmente abalada e cometendo mais erros, Dart teve dois break points quando a russa sacava em 4/0, mas não aproveitou. Sacando para evitar o pneu, viu a rival abrir 0-40. A jovem conseguiu salvar os dois primeiros match points, mas perdeu o jogo em um swing volley errado: 6/0, em 31 minutos. A britânica de 22 anos deixou a quadra às lágrimas, após cair na estreia de seu segundo Slam na carreira.

Sharapova teve 20 winners e 16 erros não-forçados na partida, enquanto Dart teve apenas seis bolas vencedoras, e 21 erros.

Na segunda rodada, Sharapova enfrentará a #62 Rebecca Peterson, primeira vencedora do dia, que bateu a #84 Sorana Cirstea em 1h01, parciais de 6/4 e 6/1.